Як Китай втрачає дешеву нафту?

Останні танкери з підсанкційною венесуельською нафтою мають прибути до Азії найближчими днями, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Торгівля нафтою між Індією та Росією знову під питанням: що сталося насправді

Ці судна здебільшого відправилися до Китаю ще до початку повноцінної блокади Венесуели минулого місяця силами США. Багато танкерів перевозять важку, кислу нафту , яку постачав колишній президент Ніколас Мадуро.

Останніми прибудуть до Азії судна Tamia та Loyalty, завантажені в листопаді та грудні:

Вони перевозять близько 3,8 мільйона барелів нафти ;

; Наразі прямують повз мис Доброї Надії на схід у напрямку Азії і мають прибути наступного місяця.

Аналітики зауважують, що ці постачання фактично означають кінець легкого доступу Китаю до дешевої нафти, яка необхідна для підтримки його нафтопереробної промисловості.

Після затримання Мадуро на початку січня США прагнуть взяти під контроль торгівлю венесуельською нафтою, орієнтуючись насамперед на поставки для американських нафтопереробних заводів

Для китайських покупців, особливо приватних нафтопереробників, які довгий час користувалися дешевою сировиною, мало приводів для оптимізму. Вони готуються до зростання цін у майбутньому,

– пише видання.

За оцінками, тих обсягів венесуельської нафти, які наразі прямують до Азії, Китаю вистачить усього на один – два місяці.

Зауважте! Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Після використання дешевої нафти з Венесуели йому доведеться шукати альтернативні постачання, наприклад, у Канаді чи Ірані, які будуть значно дорожчими.

Чи продаватимуть США нафту Китаю?

Втім, нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що США готові продавати "усю необхідну" нафту Китаю, зокрема, й венесуельську. Про це він розповів під час зустрічі із керівниками американських нафтових та газових компаній.

Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки захоче. Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно,

– зазначив президент.

Втім американський лідер не озвучив, за якими цінами США продаватимуть нафту Китаю чи Росії. Ймовірно, вони будуть вищими за ті, що постачав Мадуро.

Варто знати! Після усунення Мадуро Дональд Трамп заявив, що США візьмуть контроль над Венесуелою, і цей контроль може тривати роками. При цьому президент планує управляти продажем венесуельської нафти.

Чому Китай хвилюють дії США?