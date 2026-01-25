Это стало крупнейшей реорганизацией вооруженных сил Китая за последние десятилетия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

О какой чистке в Китае идет речь?

Согласно обнародованной информации, под следствием оказался генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая, а также фактический генерал номер один в стране.

По данным издания, расследование касается серьезных нарушений партийной дисциплины и государственных законов. Аналогичные нарушения инкриминируют начальнику Объединенного штаба вооруженных сил Китая, генералу Лю Чжэньли.

Он ответственен за планирование боевых действий и военные операции. Чжан и Лю были ключевыми фигурами в программе модернизации китайских вооруженных сил и принадлежали к немногим генералам с реальным боевым опытом.

The Wall Street Journal пишет, что их устранение с вышеупомянутых должностей показывает масштаб стремлений китайского лидера Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых считают коррумпированными или политически ненадежными.

Десятки высокопоставленных военных и руководителей оборонной промышленности были отстранены в течение последних лет, что ставит под сомнение способность Китая реализовать создание ВС, которые могли бы противостоять Западу на равных.

Отмечается, что в официальной газете Народно-освободительной армии Китая Чжана и Лю резко раскритиковали, обвинив их в подрыве авторитета Си Цзиньпина и ослаблении партийного контроля Компартии над войском.

Их неправомерные действия имели чрезвычайно негативное влияние на партию, нацию и вооруженные силы,

– отметили в издании.

К чему готовится Китай?