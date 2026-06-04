Об этом глава государства сообщил в своем открытом письме к Владимиру Путину 4 июня.

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Украина выстояла несмотря на попытки России разрушить ее энергетическую систему во время тяжелых зим. Зеленский отметил, что даже в самые сложные периоды украинское общество сохранило устойчивость.

Он также отметил, что война была перенесена на территорию России, а сама Москва, по его словам, все больше зависит от внешней поддержки – в частности со стороны Северной Кореи и Китая.

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Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России,

– сказал президент.

Напомним, 3 июня ударные беспилотники Сил обороны атаковали объекты глубоко в тылу врага – в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и на ВОТ Украины.

Оборонцы разбили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, предприятие "Мичуринский завод "Прогресс" и пороховой завода "Эластик".