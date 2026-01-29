Китай помогает России наращивать производство ударных дронов для войны в Украине, – ISW
- Китай помогает России увеличить производство ударных дронов через поставки микросхем, улучшающих качество и объем производства.
- Несмотря на официально нейтральную позицию, Китай поддерживает тесные экономические и оборонные связи с Россией, что влияет на войну в Украине.
Китай способствует российской промышленности в увеличении производства ударных беспилотников. Эти дроны российская армия использует для атак по украинским городам и тыловым объектам.
Китай продолжает поддерживать тесные экономические и оборонные связи с Москвой. Об этом говорится в отчете ISW.
Что известно о помощи Китая для производства дронов России?
Согласно отчету, поставки китайских микросхем позволили российским оборонным предприятиям улучшить качество и масштаб производства беспилотников, используемых для атак на украинские города.
Аналитики добавляют, что дроны с китайскими комплектующими усложняют логистику вдоль линии фронта, нанося ущерб украинскому ближнему тылу.
Хотя Китай официально заявляет о нейтральной позиции относительно войны России против Украины, страна фактически поддерживает тесные экономические и оборонные связи с Москвой.
Ранее СМИ сообщали, что ряд китайских компаний поставляет в Россию продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военном производстве. Это свидетельствует об активной роли Китая в усилении оборонного сектора России, что имеет прямое влияние на ход войны в Украине.
Китай готовится к войне с Тайванем: последние новости
Китай отрабатывает сценарии похищения или ликвидации руководства Тайваня, моделируя операции, похожие на рейды американских спецназовцев. Спецподразделения КНР используют тренировки для демонстрации способности психологически давить на администрацию президента Тайваня и повышения готовности к возможному конфликту.
19 января Китай впервые запустил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня, что может быть попыткой проверки его обороноспособности. Тайбэй отвергает претензии Пекина и укрепляет оборону.
Китай мобилизовал тысячи рыболовецких судов для тренировок морской блокады, причем такая мобилизация произошла дважды за последние недели. Во время тренировок были сформированы гигантские "плавучие барьеры", которые могут быть использованы для блокад или других методов давления на Тайвань.