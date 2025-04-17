Трамп заявил, что ничего не знает о поставках Китаем оружия России

Дональд Трамп заявил, что не знает ничего о поставках Китаем оружия России. Так он прокомментировал заявление президента Зеленского о данных украинской разведки.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление Дональда Трамп на пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони. Он сказал, что не знает ничего о поставках Китаем оружия россиянам.

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Трамп отказался комментировать поставки оружия из Китая

Так он отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина получила соответствующую информацию от разведки.

Зеленский накануне сообщил, что речь идет, в частности, о поставках артиллерии и пороха.

Нет, у меня нет комментариев по этому поводу. Понятия не имею. Понятия не имею. Это его заявление, не мое,

- сказал он.

К слову, заявления Зеленского могут повлиять на Китай, в частности из-за публичности, что может заставить Китай изменить свою позицию.

Эти заявления частично адресованы Дональду Трампу, чтобы предоставить дополнительные аргументы в противостоянии с Китаем.