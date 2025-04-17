Президент США оказался снисходительным к России и враждебным к Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Действительно ли Трамп пытается установить мир в Украине

Россия продолжает игнорировать призывы Соединенных Штатов к 30-дневному безусловному прекращению огня. В свою очередь Украина согласилась на это еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии.

Зато Кремль даже усилил свои удары по территории Украины. Например, в результате ракетного удара по центру Сум 13 апреля погибли 35 человек, а атака на Кривой Рог 4 апреля убила 20 горожан.

Более того, 14 апреля Трамп цинично обвинил Зеленского и Байдена во вторжении России.

В заявлениях Трампа полностью отсутствуют какие-либо упоминания о дополнительной военной помощи Украине. На самом деле поддержка со стороны США сокращается. Поставка вооружения, одобренная Джо Байденом, завершится в течение ближайших месяцев, и Трамп не дал разрешения на новые поставки. Вероятность нового бюджетного финансирования в поддержку Украины является низкой,

– отметили в The Economist.

В издании отметили, что США все меньше помогают Украине – в этом увеличивается роль стран Европы. Великобритания и Франция продвигают инициативу создания "сил сдерживания" в нашей стране, которые бы помогали после возможного прекращения огня. Россия выступает против такой идеи, даже несмотря на то, что США не гарантируют поддерживать Европу в этом плане.

Бывший работник Совета национальной безопасности Байдена Дэвид Шаймер заявил, что европейцы должны передать Украине больше запасов оружия, несмотря на риски.

К слову, Германия передала Украине новую военную помощь. Среди нее: бронированные машины, система защиты от беспилотников, дроны, пакет боеприпасов и ракет.