Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт правительства Германии.

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Какую помощь передала Германия

Как говорится на сайте немецкого правительства, Украина получила еще 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2. Также в рамках помощи было передано 4 машины Kinetic Defence Vehicles – усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. В Германии не раскрыли деталей, но ранее в СМИ сообщали, что, вероятно, Украине будет поставлена конфигурация с пулеметом M134D калибра 7,62 × 51 мм.

Среди прочего, Германия также передала технику

3 единицы 155-мм САУ "Zuzana";

4 машины разминирования WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;

3 машины для пограничников.

Также Украина получила от Германии дроны:

10 надводных дронов Sonobot 5;

70 развед-БПЛА Vector;

150 ударных дронов HF-1.

Кроме того, важным также является пакет боеприпасов и ракет, которые получит Украина. Среди них – ракеты к ПВО:

ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3 769 винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556;

27 000 155-мм артснарядов;

38 000 патронов к ЗУ Gepard;

БК к танкам Leopard 2;

1 000 122-мм снарядов.

В пакет помощи также вошли: 41 наземный радар, 2 минных плуга, 92 инфракрасных бинокля, 187 лазерных дальномеров, 150 000 турникетов, 1 300 спальных мешков; 55 подводных скутеров, запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Ранее Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, выразил готовность предоставить Украине ракеты Taurus, если будет согласие союзников. Также он поддерживает предоставление разрешу наносить удары вглубь России.