Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Разведчики получили уникальный вертолет

Украинские разведчики получили уникальный вертолет-медевак от канадских партнеров – Sikorsky S-76А. Известно, что этот вертолет транспортировали из Канады в рамках благотворительной инициативы авиакомпании Helijet International, организации Maple Hope Foundation и Всемирного Конгресса Украинцев

Как сообщили в ГУР МО, стоимость такого вертолета составляет около 1 – 2 миллионов канадских долларов. Более того, это первый вертолет такого типа в Украине. Его доставили 15 апреля 2025 года.

Вертолет Sikorsky S-76А для ГУР МО: смотрите видео

Начальник ГУР МО Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил всех благотворителей за очередное усиление возможностей украинской спецслужбы спасать жизни.

Вертолет будет спасать и наших сотрудников, и бойцов Сил специальных операций. Теперь благодаря вашим благотворительным организациям это будет легче. Спасибо,

– поблагодарил Кирилл Буданов.

Что важно, президент канадской компании Helijet, которая пожертвовала вертолет, Дэнни Ситнам лично прибыл в Украину, чтобы передать медевак разведчикам. Он отметил, что около года компания работала, чтобы передать Украине вертолет Sikorsky S-76А.

Интересно. В начале полномасштабного вторжения России семья Дэнни Ситнама приютила семью украинских беженцев с семимесячным ребенком, пока наши граждане не обустроили свою жизнь в Ванкувере. После того Дэнни и его компания начали активно помогать Украине, сотрудничая с благотворительными организациями, в частности с Maple Hope Foundation.



Кроме того, Дэнни Ситнам – сам пилот вертолета, летает более 35 лет. В Киеве он посетил музей Игоря Сикорского – легендарного украинца, авиаизобретателя, создателя вертолетов, названных его именем.

Что касается особенностей вертолета Sikorsky S-76А, то он может перевозить 4 врачей и одного тяжелораненного. На борту есть все медицинское оборудование:

дефибрилляторы,

искусственная вентиляция легких,

полный набор для того, чтобы врачи могли работать во время эвакуации.

Вертолет также всепогодный, и может выполнять задачи по эвакуации раненых как днем, так и ночью.

Вертолет Sikorsky S-76А – больше в галерее

"Борт Sikorsky S-76А пополнит авиапарк санитарной авиации, имеющейся в Главном управлении разведки. Это повысит наши эвакуационные возможности и позволит нам спасти как можно больше жизней", – добавил начальник Медицинского управления ГУР МО Украины Олег Щепинский.

Ранее Кирилл Буданов раскрыл суть дронов на оптоволокне. Он отметил, что эта технология – времен СССР, но оккупанты ее применяют и сегодня.