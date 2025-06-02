"Точка невозврата для США и Европы": что разрушит абсолютно всю мировую безопасность

Китай приближается к полной готовности к вторжению в Тайвань. Китайско-тайваньская война станет для мира станет точкой невозврата и разрушит прежний мировой порядок, который строился после Второй мировой войны.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, это будет означать, что США и Европа не способны его защитить.

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"Китайско-тайваньская война станет для мира станет точкой невозврата во многих других процессах. Это будет полная роспись в беспомощности США и Европы защитить принципы, по которым строился миропорядок после Второй мировой войны. Это будет финальный гвоздь в гроб прежнего мирового порядка", – сказал он.

Обратите внимание! Издание Financial Times пишет, что Китай наращивает военное присутствие вокруг Тайваня и повышает боевую готовность к внезапному удару. Отмечается, что силы КНР могут перейти к наступлению буквально в любой момент.

Действия США относительно Китая

Олег Постернак отметил, что американцы это прекрасно знают. Поэтому Китай для США является главным экономическим, геополитическим и стратегическим врагом. Вероятно, что на саммите НАТО Штаты будут пытаться навязать эту модель, чтобы Альянс начал активно выходить на азиатский регион.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Азии, он должен предотвратить вовлечение Северной Кореи на европейскую землю. Говорится о помощи России в войне против Украины со стороны КНДР. Это был легкий, но красноречивый шантаж.

В июне надо будет следить за действиями американцев относительно Китая. Они уже потеряли время. Российско-украинская война многими американцами воспринимается как такая, которая заставила их обращать внимание на процессы, которые, по их мнению, менее стратегически важны, чем соперничество с главным врагом, которым является Китай,

– считает политтехнолог.

Он добавил, что теперь вопрос России, ее роли в противостоянии между США и КНР стоит актуально, как никогда. К сожалению, украинский фактор стал заложником геополитического треугольника Москва – Вашингтон – Пекин.