Китай существенно увеличил объемы поставок комплектующих для дронов в Россию. Беспилотники на оптоволокне россияне применяют для разрушения логистики, поражения командных центров и нейтрализации оборудования в Украине.

Китай стремительно увеличил поставки российским производителям волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, которые являются основными компонентами в производстве дронов на оптоволокне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что известно о китайских поставках в Россию?

Анализ торговых данных о грузоперевозках, таможенных отгрузок и логистки показал, что китайские производители комплектующих для дронов существенно способствовали расширению производственных мощностей в России и помогали создавать компоненты с прямым боевым применением.

Согласно данным таможни Китая, поставки комплектующих с июля по август увеличились в 10 раз. Рост мощностей производства дронов в России говорит о прочных партнерских отношениях между Россией и Китаем.

Пекин отмечает, что занимает нейтральную сторону в конфликте, а коммерческие производители сократили прямой экспорт уже готовых дронов в Россию. Но, согласно официальным данным, Пекин все же позволил стремительный рост эскорта запчастей для российских производств.

По данным китайской таможни, рекордное количество волоконно-оптических кабелей, а это около 200 000 километров было отправлено в Россию в мае и июне. А уже в августе количество оптоволокна достигло более 500 000 километров.

Китай экспортирует такие кабели и в Украину, однако их количество значительно меньше – около 115 километров.

Китай ограничивает доступ к запчастям и технологиям для Украины и ее сторонников, одновременно открывая шлюзы для компонентов для российских дронов,

– говорит Мик Райан, работник Института Лоуи.

Почему эти дроны так важны для России?

Мик Райан также добавил, что Россия имеет преимущество над Украиной, ведь Китай поставляет компоненты в больших объемах, по низким ценам, а также гибкий в разработке новых технологий.

Чем легче и длиннее кабели, тем проще атаковать на большие расстояния, поэтому это в значительной степени отражается на поле боя.

Сотрудница Центра стратегических и международных исследований отметила, что россияне применяют дроны с оптоволокном для разрушения логистики, поражения командных центров и нейтрализации оборудования, что создает препятствия, перед наступлением.

Пакеты санкций от США и ЕС, вероятно, должны были бы повлиять на уменьшение поставок в Россию элементов, которые могут использоваться в военных целях.

Как отношения России и Китая влияют на ход войны?