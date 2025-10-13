Китай резко увеличил поставки комплектующих для российских дронов, – WP
- Китай существенно увеличил поставки комплектующих для дронов в Россию, в частности волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, что способствует расширению производственных мощностей в России для дронов.
- Китай экспортирует значительные объемы волоконно-оптических кабелей в Россию, что дает России преимущество в войне с Украиной, но Пекин заявляет о нейтральности в конфликте.
Китай существенно увеличил объемы поставок комплектующих для дронов в Россию. Беспилотники на оптоволокне россияне применяют для разрушения логистики, поражения командных центров и нейтрализации оборудования в Украине.
Китай стремительно увеличил поставки российским производителям волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, которые являются основными компонентами в производстве дронов на оптоволокне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Смотрите также Экс-глава МИД сказал, может ли Китай стоять за атаками России на Европу
Что известно о китайских поставках в Россию?
Анализ торговых данных о грузоперевозках, таможенных отгрузок и логистки показал, что китайские производители комплектующих для дронов существенно способствовали расширению производственных мощностей в России и помогали создавать компоненты с прямым боевым применением.
Согласно данным таможни Китая, поставки комплектующих с июля по август увеличились в 10 раз. Рост мощностей производства дронов в России говорит о прочных партнерских отношениях между Россией и Китаем.
Пекин отмечает, что занимает нейтральную сторону в конфликте, а коммерческие производители сократили прямой экспорт уже готовых дронов в Россию. Но, согласно официальным данным, Пекин все же позволил стремительный рост эскорта запчастей для российских производств.
По данным китайской таможни, рекордное количество волоконно-оптических кабелей, а это около 200 000 километров было отправлено в Россию в мае и июне. А уже в августе количество оптоволокна достигло более 500 000 километров.
Китай экспортирует такие кабели и в Украину, однако их количество значительно меньше – около 115 километров.
Китай ограничивает доступ к запчастям и технологиям для Украины и ее сторонников, одновременно открывая шлюзы для компонентов для российских дронов,
– говорит Мик Райан, работник Института Лоуи.
Почему эти дроны так важны для России?
Мик Райан также добавил, что Россия имеет преимущество над Украиной, ведь Китай поставляет компоненты в больших объемах, по низким ценам, а также гибкий в разработке новых технологий.
Чем легче и длиннее кабели, тем проще атаковать на большие расстояния, поэтому это в значительной степени отражается на поле боя.
Сотрудница Центра стратегических и международных исследований отметила, что россияне применяют дроны с оптоволокном для разрушения логистики, поражения командных центров и нейтрализации оборудования, что создает препятствия, перед наступлением.
Пакеты санкций от США и ЕС, вероятно, должны были бы повлиять на уменьшение поставок в Россию элементов, которые могут использоваться в военных целях.
Как отношения России и Китая влияют на ход войны?
Китай все еще остается главным экономическим партнером России. Несмотря на отсутствие прямой поддержки, Китай увеличивает объемы поставок компонентов для российского оружия.
Неоднократно над Украиной фиксировались китайские спутники. Наблюдение велось над конкретными стратегически важными объектами, в частности подстанциями АЭС.
Разведка зафиксировала, что Китай передает России спутниковые данные для ракетных ударов по Украине, включая по объектам иностранных инвесторов.