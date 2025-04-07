Пекин использует редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с Трампом, – Bloomberg

В ответ на пошлины президента США Дональда Трампа Пекин заявил, что усилит контроль за экспортом семи видов редкоземельных металлов. Таким образом Китай использует критически важные минералы как торговое оружие.

Такие действия могут дестабилизировать поставки ключевых материалов, которые используют в высокотехнологичном производстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Китай ответил на пошлины Трампа

В списке редкоземельных металлов, над которыми Пекин усилит контроль, самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Стоит заметить, что эти меры не являются всеобщим запретом. Однако, согласно им, любые поставки за границу будут подвергаться усиленному контролю, включая то, кто покупает и с какой целью.

В министерстве торговли Китая также заявили, что контроль над так называемыми товарами двойного назначения, которые имеют военное применение, отвечает интересам национальной безопасности, региональной стабильности и мира во всем мире.

Отметим, что на долю Пекина приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов. За последние два года Китай на фоне торговой напряженности уже ввел экспортные ограничения на другие критически важные ресурсы, такие как галлий, германий, графит и сурьма.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели пошлины на китайские товары. С 9 апреля они достигнут более 50%. Однако в Пекине ответили на новые тарифы и объявили о введении 34% пошлин на весь импорт из США.