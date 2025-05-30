Китай может принудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс

Китай имеет возможности в дипломатической форме давить на Владимира Путина, чтобы он остановил войну против Украины. Активные боевые действия не нужны Пекину.

Однако важно учитывать, что КНР невыгодно поражение России. Такое мнение 24 Каналу озвучил оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Китай будет балансировать

Геннадий Гудков отметил, что Китаю невыгодно поражение Путина. Но оно неизбежно, если он будет напрямую воевать с Западом. Активная война не нужна Пекину, но и поражение путинского режима ему тоже невыгодно. Между этими двумя позициями КНР будет маневрировать.

Лидер КНР Си Цзиньпин может в дипломатической форме давить на Путина, чтобы тот остановился. Например, так, чтобы был заключен мир, чтобы путинский режим не упал под давлением внутренних и внешних факторов. Однако Китай действительно не заинтересован в эскалации войны.

Китай будет балансировать между тем, что Путину нельзя выиграть, что Путин не должен заиграться до такой степени, что его дожмут, режим будет коллапсировать. Между этих двух границ будет действовать китайская дипломатия,

– подчеркнул оппозиционер.

Оторвать Россию от Китая невозможно. Потому что это два тоталитарных государства, которые держатся вместе. Для КНР путинская диктатура – это огромный плюс в его противостоянии с Западом.

Поэтому здесь возможны варианты, какие-то тактические договоренности, движение к миру. Но с условием, что Путин не проиграет, что мир не будет угрожать его режиму. Здесь можно и нужно поиграть с Китаем, но это будет до определенных пределов. Полной победы над Путиным Китай не хочет и считает это своим ночным кошмаром,

– добавил политик.

К слову, профессор международных отношений в Университете Отаго Роберт Патман считает, что поражение России в войне ударит не только по Путину. В частности, говорится о Китае, который передает товары двойного назначения. Их используют в технологиях для российской военной машины.