Об этом 24 Каналу рассказал профессор международных отношений в Университете Отаго Роберт Патман, добавив, что Китай передает товары двойного назначения. Их используют в технологиях для российской военной машины.

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Кто почувствует последствия от поражения России

Кроме Китая, важной стала роль Индии. Она так же как Китай длительное время покупала российскую нефть по более низким ценам, что делало этот бизнес для них выгодным и привлекательным.

Си Цзиньпин взял на себя большой политический риск, поддерживая вторжение Путина в Украину. Сотрудничество с администрацией Трампа могло придать Китаю смелости и уверенности, особенно в Индо-тихоокеанском регионе и усилить его претензии в отношении Тайваня.

Но есть другая сторона этого сотрудничества. Если Путин начнет терпеть поражение, а Европа будет предоставлять правительству Зеленского все военные возможности и ресурсы, то это станет серьезной проблемой для руководства Китая,

– сказал Роберт Патман.

Своим вторжением Путин подрывает принципы, на которых базируется китайская внутренняя политика. Ведь Пекин долгое время обосновывал свои претензии на Тайвань и суверенитет над Гонконгом, ссылаясь на принципы территориальной целостности. Китай ценит такие принципы, а Путин их нивелирует.

"Поэтому последствия поражения главы Кремля не ограничатся только Москвой, а могут повлиять на весь регион. Вероятно, режим Путина упадет после поражения в Украине, но этот мощный удар почувствует не только Москва, но и Пекин", – добавил Роберт Патман.

Итак, решение Си Цзиньпина поддержать агрессию России может столкнуться с серьезным сопротивлением как внутри страны, так и извне. Есть опасность, что российское и китайское руководство иногда верят собственной пропаганде. Например, длительное время распространяются заявления, что Запад якобы переживает упадок, а позиции США сильно ослабли.

Относительно европейцев, то ключевым является политическая воля. Если она будет, то удастся усилить поддержку Украины. Несмотря на все испытания, нет ни одного свидетельства, что Киев готов сдаться.