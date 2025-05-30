Про це 24 Каналу розповів професор міжнародних відносин в Університеті Отаго Роберт Патман, додавши, що Китай передає товари подвійного призначення. Їх використовують у технологіях для російської військової машини.

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Хто відчує наслідки від поразки Росії

Окрім Китаю, важливою стала роль Індії. Вона так само як Китай тривалий час купувала російську нафту за нижчими цінами, що робило цей бізнес для них вигідним і привабливим.

Сі Цзіньпін взяв на себе великий політичний ризик, підтримуючи вторгнення Путіна в Україну. Співпраця з адміністрацією Трампа могла надати Китаю сміливості та впевненості, особливо в Індо-тихоокеанському регіоні та посилити його претензії щодо Тайваню.

Але є інша сторона цієї співпраці. Якщо Путін почне зазнавати поразки, а Європа надаватиме уряду Зеленського всі військові можливості та ресурси, то це стане серйозною проблемою для керівництва Китаю,

– сказав Роберт Патман.

Своїм вторгненням Путін підриває принципи, на яких базується китайська внутрішня політика. Адже Пекін довгий час обґрунтовував свої претензії на Тайвань і суверенітет над Гонконгом, посилаючись на принципи територіальної цілісності. Китай цінує такі принципи, а Путін їх нівелює.

"Тому наслідки поразки очільника Кремля не обмежаться лише Москвою, а можуть вплинути на весь регіон. Ймовірно, режим Путіна впаде після поразки в Україні, але цей потужний удар відчує не лише Москва, але й Пекін", – додав Роберт Патман.

Отже, рішення Сі Цзіньпіна підтримати агресію Росії може зіштовхнутися з серйозним опором як всередині країни, так і ззовні. Є небезпека, що російське та китайське керівництво іноді вірять власній пропаганді. Наприклад, тривалий час ширяться заяви, що Захід нібито переживає занепад, а позиції США сильно послабилися.

Щодо європейців, то ключовим є політична воля. Якщо вона буде, то вдасться посилити підтримку України. Попри всі випробування, немає жодного свідчення, що Київ готовий здатися.