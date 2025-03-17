Почему Китая не будет на саммите в Брюсселе: в отказе Си есть интересный сигнал

Президент Китая Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель на саммите по случаю 50-летия отношений с Европейским Союзом. Пекин не хочет делать резких шагов на мировой арене до первой встречи с Дональдом Трампом в качестве лидера США.

В частности, Си Цзиньпин хочет посмотреть, какой дальше будет динамика отношений США и Китая, особенно, если произойдет прекращение огня в Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Постернак.

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"Поэтому я делаю вывод, что Китай не очень заинтересован в прекращении огня. Наоборот – Пекин заинтересован в том, чтобы между Вашингтоном и Москвой пробежала "черная кошка", чтобы США не свернули свой предыдущий план большого геополитического разворота и не сосредоточились на Азиатско-Тихоокеанском регионе. КНР сейчас не хотела бы делать резкие движения", – предположил он.

Дело в том, что визит Си Цзиньпина в Брюссель, объятия с европейскими лидерами могли бы быть негативно восприняты Штатами в роли предыдущей четкой стратегии Китая. Поэтому Пекин будет ожидать определенных событий, а потом уже будет формировать свою внешнеполитическую линию относительно Евросоюза, США, Украины и России.

Напомним, СМИ сообщают, что Трамп и Си могут встретиться уже в апреле. Президенты Китая и США хотят визита друг друга, чтобы представить это как "дипломатический триумф". Многочисленные дипломатические источники считают, что лидер США может посетить Китай. Также есть информация, что Трамп якобы четко выразил надежду, что Си посетит его имение Мар-а-Лаго во Флориде.