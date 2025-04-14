Россия вербует китайцев, а у Трампа продуцируют "мирные планы": что пишут западные СМИ о войне

На прошлой неделе украинским военным впервые удалось взять в плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины. Выяснилось, что россияне активно распространяют проморолики своей армии в китайских соцсетях. Граждане Китая в поисках денег и новых ощущений соглашаются на такую авантюру.

Эпопея вокруг мирного плана для российско-украинской войны продолжается, не в состоянии прийти к какому-то общему знаменателю. Даже в команде Трампа, очевидно, имеют кардинально разные взгляды на то, каким должен быть мир. Между тем Европа спешит представить собственное видение мирного урегулирования.

О том, что писали западные СМИ за неделю с 7 по 13 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала.

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Что китайцы делают на войне против Украины и сколько их на самом деле

Во вторник, 8 апреля, Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые имели при себе документы и банковские карты.

Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция,

– заявил президент.

В ответ на обвинения спикер МИД Китая Линь Цзянь заверил, что правительство Китая "всегда просит граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов". В то же время он призвал "соответствующие стороны" "воздержаться от безответственных высказываний".

Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США и бывшего сотрудника западной разведки, отмечает, что пленные в Украине китайцы являются наемниками, а не военными регулярной армии. Очевидно, они не имеют прямых связей с Пекином.

Оценки западной разведки свидетельствуют, что сейчас в российской армии насчитывается около 200 китайских добровольцев. Официальные лица США говорят, что китайцы, воюющие на стороне Кремля, имеют минимальную подготовку и не имеют значительного влияния на военные операции. В то же время китайские офицеры при поддержке своего правительства действуют в тылу России, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Как пишет The Guardian, чтобы завербовать на войну китайцев, Россия использует широкую сеть рекламы.

Китайские соцсети заполонили проморолики, в которых оккупанты предлагают от 60 000 до 200 000 юаней в качестве бонуса за подписание контракта и 18 000 юаней месячной заработной платы. Это значительно выше плата, чем китайцы могут получить на Родине. В комментариях к подобным роликам можно увидеть много мужчин, которые ехать "в любое время".

Аналитики отмечают, что социальные сети Китая строго отслеживает правительство страны. Подобные видео о "работе" остаются активными в течение месяцев, что свидетельствует о, по меньшей мере, отсутствии согласованных действий по решению проблемы.

Однако The Economist отмечает, что деньги – не единственная причина, по которой китайцы едут на войну в Украину. Там отмечают, что китайские граждане в Украине по обе стороны фронта.

Те, кто воюет за Россию, говорят, что ищут острых ощущений и денег. Некоторые также руководствуются национализмом.

23-летний парень из провинции Ганьсу рассказал, что прибыл в Россию после того, как увидел видео с обещаниями высокой зарплаты за вступление в армию. В Китае юноша зарабатывал 400 долларов в месяц, тогда как за войну против Украины ему предлагали в пять раз больше.

Другой боец, который называл себя "Красным Макаруном" в Douyin (китайском аналоге TikTok), сказал, что хотел "почувствовать войну, вдохновленную китайскими шовинистическими фильмами". Он присоединился к российской стороне, потому что так легче было получить визу. Еще один человек вступил в армию России, потому что хотел воевать против японцев, если те поддержат Украину.

Хотя в конце концов китайский наемников объединяет одно – сожаление за свое решение, пишет издание. Китайцы жалуются, что россияне используют их как пушечное мясо, и призывают соотечественников не идти на войну.

Есть ли у США план по миру и какие идеи звучат в администрации

Западные дипломаты убеждены, что США не имеют "четкого плана" относительно дальнейших действий и что делать, если Россия продолжит затягивать процесс, пишет Reuters. Более того, это мнение подкрепляют и противоречивые заявления, доносящиеся из разных частей администрации Трампа. В Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.

В пятницу, 11 апреля, спецпредставитель Стив Уиткофф в третий раз посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Их разговор состоялся в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге и длился более четырех часов. На фоне этих переговоров Reuters опубликовал красноречивую статью.

Как утверждает издание, менее чем через 48 часов после разговора с Кириллом Дмитриевым Уиткофф встретился с Трампом в Белом доме, где передал четкое послание России. Спецпредставитель сообщил, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине – это поддержать стратегию Москвы и "позволить" россиянам аннексировать 4 украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Спецпредставитель Кит Келлог якобы выступил против, отметив, что Украина хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с территориями, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на земли. По результатам встречи США не приняли ни одного решения об изменении стратегии.

На фоне этого генерал Кит Келлог дал интервью The Times, в котором модифицировал свой прошлогодний план по Украине.

Кит Келлог предложил разделить Украину, как Берлин после Второй мировой войны – потенциально оставив России контроль над территорией, которую она оккупировала с 2014 года,

– пишет издание.

План Келлога не предусматривает прямой "разделение", а речь идет о создании зон контроля – британские и французские войска разместились бы к западу от реки Днепр, тогда как Россия останется на временно оккупированном Востоке. Остальные территории – включая демилитаризованную зону в 30 километров вдоль линии фронта, – будут контролировать украинские войска.

Видение послевоенной Украины глазами Келлога / Фото The Times

План Келлога не предусматривает официального отказа Украины от оккупированных территорий, однако их возвращение должно происходить исключительно дипломатическим путем.

Какой план Европа покажет Трампу и есть ли консенсус

Франция и Великобритания в рамках "коалиции желающих" продолжают работу над планом размещения европейского контингента в Украине, надеясь на хотя бы ограниченное привлечение США, пишет Bloomberg.

Министры надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки,

– рассказали чиновники на условиях анонимности.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню отметил, что 30 участников коалиции, среди которых есть и неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад в миротворческую миссию в Украине они готовы сделать.

Отмечается, что 15 стран уже выразили готовность предоставить самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику. В то же время государств, которые взяли на себя твердое обязательство отправили солдат, пока якобы всего "несколько".

Европейские лидеры считают, что самым эффективным средством сдерживания и длительного перемирия является сила украинской армии. На фоне этого Кая Каллас предложила двухкомпонентный план, который получил название "стратегия дикобраза", пишет The Economist.

Европа будет закупать больше боеприпасов и систем вооружений от имени Украины, включая ключевые ракеты противовоздушной обороны. Кроме этого, это способствовало бы развитию собственной оборонной промышленности Украины, которую Европа называет "самым эффективным и рентабельным способом поддержки военных усилий Украины".

Кая Каллас во время европейского саммита предложила удвоить военную помощь Украине в этом году до 40 миллиардов евро (44 миллиарда долларов). Однако предложение чиновницы было сведено к 5 миллиардам евро, преимущественно для закупки боеприпасов. Некоторые обвинили ее в том, что она не провела надлежащей дипломатической подготовки. Однако Каллас настроена продвигать свой план дальше.