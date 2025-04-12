Чиновники США считают, что граждане Китая, воюющие на стороне России в Украине, являются наемниками

Более сотни граждан Китая, которые воюют на стороне российской армии против Украины, являются наемниками, которые, вероятно, не имеют прямой связи с правительством Китая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с данными разведки США, а также бывшего сотрудника западной разведки, информирует 24 Канал.

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Что говорят чиновники США о китайцах, воюющих за Россию

Чиновники США на условиях анонимности заявили, что китайские военные, очевидно, имеют минимальную подготовку и не имеют никакого заметного влияния на военные операции страны-агрессора.

Бывший сотрудник западной разведки сказал Reuters, что на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми правительство Китая не имеет никакой связи.

Однако, как он отметил, китайские военные офицеры с разрешения Пекина находятся в зоне боевых действий со стороны России, чтобы получить тактический опыт войны.

Командующий Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро подтвердил, что украинские войска взяли в плен двух людей китайского происхождения на востоке Украины.