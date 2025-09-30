Кит Келлог призвал сделать войну для России "слишком дорогой". Спецпредставитель Трампа оценил перспективы Кремля в долгосрочном конфликте.

Специальный посланник США Кит Келлог выступил на Варшавском форуме безопасности. Он заявил, что российский диктатор на самом деле осознает, что ему не победить Украину, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что сказал Кэллог о Путине и войне?

Я думаю, что, видимо, в глубине души он (Путин – 24 Канал) понимает, что не может выиграть,

– подчеркнул чиновник.

Келлог подчеркнул, что шансов на победу в долгосрочной перспективе для главы Кремля нет.

Отдельно американский чиновник прокомментировал инциденты с дронами в Европе. Он выступил за то, чтобы сбивать российские беспилотники или самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство НАТО. Иногда, по словам Келлога, надо "поднять так называемый уровень риска". В качестве примера, он привел пример Турции, которая в 2015 году сбила российский истребитель-нарушитель.

В ответ на вопрос, как организовать трехстороннюю встречу между Зеленским, Путиным и Трампом, Келлог призвал сделать войну для России "слишком дорогой". Украина, добавил он, уже работает над этим, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам агрессора. США в свою очередь работают над тем, чтобы другие страны не покупали российскую нефть, вводя вторичные санкции.

Келлог отметил, что Россия – это нефтезависимая страна. Если у нее забрать доходы от нефти, то она столкнется с огромными проблемами.

К слову, ранее эффективность украинских ударов по российским НПЗ прокомментировал глава НАТО Марк Рютте.

