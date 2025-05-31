В "коалиции желающих" заговорили об изменении стратегии по поддержке Украины, – The Telegraph

На фоне опасений относительно возможного отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Украины, британские и французские чиновники смещают фокус с развертывания европейских сил для поддержки перемирия. Во время встречи в Гааге они договорились сосредоточиться на укреплении обороноспособности Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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На чем хочет сфокусироваться "коалиция желающих"

В издании отмечают, что британские и французские чиновники, которые разрабатывают планы по миротворческим силам в Украине, обсудили необходимость "реалистично оценить" ситуацию с отказом Трампа от поддержки Украины.

Они договорились сместить акцент с развертывания европейских войск для поддержки любого перемирия на поддержку долгосрочной обороны Киева от российского вторжения без американской помощи. В статье добавили, что сегодня есть реальная обеспокоенность, что президент США выполнит свою угрозу отказаться от роли посредника, не сумев усадить главу Кремля Владимира Путина за стол переговоров.

Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не присоединятся,

– сказал западный чиновник изданию, описывая мрачное настроение на встрече в Гааге.

Европейский дипломат добавил, что в основном на встрече речь шла о том, как поддержать необходимую помощь Украине, если предположить, что США будут продолжать предоставлять лишь определенные ресурсы, например, разведданные. Также чиновники договорились усилить экономическое давление на Россию.

В издании отмечают, что встреча в Гааге, в которой приняли участие "политические директора" министерств иностранных дел, ознаменовала изменение приоритетов в "коалиции желающих".

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину. В то же время он отметил, что цель Варшавы – организовать центр для передачи оружия и помощи Киеву.