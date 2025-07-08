Европейцы никогда не оставят Украину, пылкая речь Макрона британском парламенте

Во время выступления в британском парламенте президент Франции дал обещание, что европейцы никогда не оставят Украину. Макрон заверил, что они будут бороться до последней минуты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Заявление французского лидера по поддержке Украины

Эммануэль Макрон отметил, что в последние годы Франция и Великобритания упорно работали, чтобы быть рядом с украинским народом, помогая ему сопротивляться. Он отметил, что каждый раз, как Россия наступает в Украине, угроза приближается и ко всей Европе.

Именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр (Стармер – 24 Канал), мы решили создать эту коалицию ("коалицию желающих" – 24 Канал) в прошлом феврале. И эта коалиция была лишь сигналом того, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда,

– указал он.

Он отметил, что какими бы ни были решения в других местах, вероятно намекнув на США, Европа будет бороться до последней минуты, чтобы достичь прекращения огня и начать переговоры по прочному и устойчивому миру. Эммануэль Макрон подчеркнул, что на кону в Украине стоит безопасность континента и общие европейские ценности.

Интересно, что на днях Politico выпустило материал, в котором пишет о расколе в отношениях Макрона и Стармера и кризис в "коалиции желающих" По мнению Франции, Великобритания придает большое значение роли США, а Лондон убежден, что Макрон думает только о своем наследии.