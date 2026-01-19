Уже без США, но с Украиной: "коалиция желающих" может стать основой нового НАТО, – Politico

"Коалиция желающих" может стать основой нового военного альянса в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность так, как раньше.

Что может стать заменой НАТО?

В Европе все больше обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа по Гренландии. Даже Кир Стармер, обычно самый сдержанный среди лидеров, назвал тарифные угрозы американского лидера "неправильными".

Гренландский кризис также заставил задуматься над вопросом, как двигаться дальше без Соединенных Штатов рядом.

Коалиция желающих начиналась как инициатива вокруг Украины. Но она создала очень тесные связи между ключевыми людьми в столицах. Они наращивали доверие и способность работать вместе,

– сказал один из дипломатов.

Теперь формат "коалиции желающих" потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности.

В переписке с лидерами группы также фигурирует Владимир Зеленский, что, по словам журналистов, добавляет еще одну интересную идею.

Как отмечают в Politico, Украина – это наиболее милитаризованная страна среди представленных, обладающая огромной армией, высокотехнологичной индустрией производства беспилотников и большим опытом ведения войны.

Если бы к военной мощи Украины добавили мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих была бы огромной и включала бы как ядерные, так и неядерные государства,

– подытожили авторы материала.

