"Трамп теряет терпение": интервью с вице-маршалом Британии о Путине и перемирии

Ко дню "победобесия" в России Владимир Путин объявил так называемое перемирие, чтобы, с одной стороны, показать россиянам, что все, мол, под контролем, а с другой – продемонстрировать, что это якобы Россия на стороне добра. Однако это лишь циничный маневр диктатора, чтобы использовать в своих целях.

Путин пытался манипулировать президентом США Дональдом Трампом, будто он заинтересован в переговорах о завершении войны, но Трампу становится все очевиднее, что одними уступками он не посадит российского диктатора за стол переговоров. Трамп теряет терпение. Он уже играл в "хорошего парня" с Путиным, следующий шаг – быть "плохим парнем".

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Для чего на самом деле Путин устроил 3-дневное перемирие

Владимир Путин объявлял трехдневное прекращение огня с 8 по 11 мая, руководствуясь так называемыми гуманитарными соображениями. Какими вы видите основные причины этого решения для Путина? Пытается ли он показать себя великим миротворцем?

Мне очень трудно залезть в голову Путина. Последовательным остается то, что он хочет восстановить что-то вроде Советского Союза. Он хочет вернуть земли, которые, по его мнению, являются частью СССР. И это лишь один из примеров того, как он это делает. Однако, конечно, его народ платит огромную цену за эту войну.

Путин кормит россиян ложью, пытаясь убедить в том, что это якобы справедливая война. Он пытается связать битву против нацистов 80 лет назад с войной против Украины, которая продолжается сегодня, что, конечно, не соответствует действительности. Так что, предлагая прекращение огня, выглядит так, будто он пытается быть на стороне добра против зла. Однако, конечно, все в мире знают, что это не так.

Совершенно очевидно, что с военной точки зрения Путину стоило бы проводить большую мобилизацию. Он потерял много солдат, возможно, почти миллион, которые либо погибли, либо получили серьезные ранения, и ему нужно их заменить. Очевидно, что это риск для Путина, потому что если он так поступит, есть опасность, что население России увидит эту войну такой, какой она есть, и поймет, какую огромную цену за нее уже заплатили.

Полное интервью с вице-маршалом Великобритании: смотрите видео

Подозреваю, что это заявление является демонстрацией российской силы через военный парад ко дню победы, но также демонстрирует российскому народу, что их лидер контролирует войну и что все это является частью кампании России против "зла, которое существует в Украине". Он назвал это нацизмом, но все это часть внутренней политической программы, которую он пытается реализовать, заставляя Украину соглашаться с условиями перемирия.

Стоит внимания! Несмотря на разговоры Кремля о так называемом перемирии, оккупанты ни на день не прекращали штурмовать позиции украинских защитников. Так, за 3 дня обещанной тишины захватчики совершили 550 штурмов. У DeepState подчеркнули, что это похоже даже не на имитацию перемирия, а на наращивание усилий.

Трамп теряет терпение из-за Путина

Это может быть еще одним инструментом для манипуляции во время переговоров? Недавно Дональд Трамп заявил, что есть определенные положительные сдвиги. Не кажется ли вам, что Путин пытается подыграть Трампу этим объявлением о так называемом прекращении огня?

Я никогда не встречался с президентом Трампом, но не считаю его дураком. А мы используем такие фразы, как "Путин манипулирует", как будто Трамп не знает, что делает. Думаю, совершенно очевидно, чего добивается Трамп: он пытается положить конец войне, потому что считает, что страдания того не стоят. Также кажется, что он верит, что если они завершат войну, то это будет окончательная черта, за которой конфликт не возобновится в будущем.

Трамп пытается заставить обе стороны сесть за стол переговоров. Он может заставить Владимира Зеленского, но не может заставить Путина. Российский диктатор пытался манипулировать американскими президентами, делая вид, что он заинтересован в завершении войны. Однако события развиваются так, что Трампу все очевиднее, что одними "пряниками", одними уступками – не получится заставить Путина сесть за стол переговоров.

Пока Путин доминирует на поле боя, пока он не достигнет своих военных целей, маловероятно, что он сядет за стол переговоров и согласится на любую форму перемирия, а в конце концов на завершение войны. Подозреваю, что президент Трамп теряет терпение. Не думаю, что он верит, что 3-дневное перемирие Путина является чем-то большим, чем циничный маневр. Трамп получает советы от многих старших военных руководителей, которые видят все так, как оно есть.

Однако если Трамп хочет заручиться поддержкой Путина в вопросе прекращения огня, ему придется задобрить его, заискивать перед ним, пытаться склонить его сесть за стол переговоров. Трамп сказал, что положит конец этой войне еще до того, как придет к власти. Сказал, что сделает это за 24 часа, потом за 100 дней. Прошло уже более 100 дней. Мы не приблизились к этому. Думаю, повестка дня Трампа начинает меняться.

Россия мгновенно остановит наступление при одном условии

Если Путину неинтересна договоренность о прекращении огня, зачем он продолжает эту игру с Трампом? Он тянет время, чтобы его армия захватила больше украинской территории, а потом будет пытаться заключить любую сделку. Это означает, что Путин заинтересован в сделке, но в долгосрочной перспективе и на российских условиях?

Прежде всего думаю, что президент Путин, вероятно, считает Трампа достаточно непредсказуемым. И если бы я был российским военным стратегом, то главным риском для России стало бы то, что США или Европа действительно введут свои войска на территорию Украины. Потому что если это произойдет – наступление России остановят мгновенно. Поэтому Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить втягивания США и всей Европы.

Он использует ядерную риторику, пытаясь разделить европейские страны. Навязывая ее (ядерную риторику – 24 Канал) президенту Трампу, он оттягивает момент, когда США могут внезапно решить ввести свои войска, чтобы заставить положить конец этой войне. Подозреваю, что это и делает Путин, пытаясь тянуть время.

В то же время мы видим ситуацию на поле боя. Первой задачей для российских войск было вытеснение украинских сил из Курской области. Кажется, им это удалось. Следующим шагом было переместить 50 тысяч солдат, которые участвовали в этой операции, обратно на Донбасс и использовать их для выполнения последней части задачи – захвата четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

И когда это будет якобы достигнуто – момент наступит (когда Путин согласится на переговоры – 24 Канал). Большинство военных аналитиков считают, что Путин будет искать форму перемирия не для того, чтобы завершить войну, а чтобы сказать, что сейчас все зашло слишком далеко и они хотят приостановить боевые действия.

Не кажется ли вам, что США не развернут свой военный контингент в Украине, ведь в этом незаинтересован Трамп? В Белом доме не ведут никаких дебатов даже о военном варианте поддержки Украины, только об экономическом давлении на Путина, а вы говорите о введении войск.

Я не утверждаю, что США внезапно решат ввести войска, но если президент Трамп серьезно настроен завершить эту войну, его первая попытка, кажется, заключается в том, чтобы использовать "пряник", чтобы привлечь обе стороны к переговорам и попытаться стимулировать Путина.

В частности, Трамп выслушал слова Путина о расширении НАТО и сказал ему: "Я снимаю НАТО с повестки дня, Украина не сможет вступить в НАТО. Чего вы еще хотите?". Далее Путин, вероятно, сказал Трампу, что хочет сохранить сухопутный коридор в Крым. Трамп, кажется, ответил: "Да, Украина должна будет уступить территорию. Чего еще вы хотите?".

Все это было попыткой выяснить, что Путину нужно иметь на столе, чтобы положить конец войне. Что Путин не смог сказать – это то, что ему действительно нужно. Думаю, именно поэтому Трамп, как он утверждает, является мастером сделок. Можно попытаться быть "хорошим парнем". И именно это он делал.

Следующий подход – быть "плохим парнем". Если вы не хотите делать по-хорошему, то я попробую применить другой подход. Одним из возможных шагов является военное вмешательство, потому что Трамп понимает, что у России не будет на это ответа. Это то, чего Путин почти наверняка попытается избежать.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует слишком многого в переговорах относительно соглашения о прекращении огня в Украине. Считаете ли вы, что администрация Трампа начинает понимать, что Путин на самом деле незаинтересован ни в каких компромиссах?

В предыдущих моделях администрации США президент был титульным главой, но его мозговой центр состоял из всех его политических советников, которые садились вместе, обсуждали различные взгляды и в конце концов соглашались на общую линию действий в пользу США.

Современная модель другая: президент Трамп принимает все решения, а его кабинет ждет, чтобы услышать, что он скажет, и затем поддерживает это. Поэтому складывается впечатление, что первые 100 дней его кабинет просто повторял то, что говорил президент Трамп, а именно: "Мы хотим мира, нужно найти путь к миру, все хотят мира".

Он не достиг успеха. Неудивительно, что мы слышим, как его администрация начинает говорить о проблемах и искать, где они прячутся. Некоторые высказывания звучат так, будто США просто хотят выйти из этих переговоров. Думаю, что именно это беспокоит Европу, потому что Украине было достаточно трудно противостоять российскому давлению и при поддержке американцев.

Кстати В Белом доме Путина считают препятствием для достижения мира в Украине, – Bloomberg

Если американская поддержка сократится или исчезнет совсем, Европе будет очень сложно заполнить образовавшийся пробел. Именно поэтому так много усилий прилагается, чтобы сохранить американскую поддержку. И именно поэтому соглашение о полезных ископаемых было настолько важным.

Вы только что упомянули возможность того, что правительство США может выйти из переговоров и прекратить поддержку Украины. Это будет хорошим или плохим вариантом для Владимира Путина? Ведь некоторые военные эксперты считают, что если Штаты выйдут из переговоров, то у него возникнет еще больше проблем. Тогда переговоры с Россией и поддержка Украины лягут на плечи Европы, а она знает, кто является агрессором в этой войне.

Я больше сосредоточен на военной стороне этой войны и меньше на политической. На данный момент в чисто военном плане, хотя США и Европа предоставляют примерно равное количество финансовой поддержки Украине, именно огромные запасы американского оружия и впечатляющая оборонно-промышленная база генерируют больше поддержки в виде оружия для ВСУ. И именно это сейчас нужно украинской нации.

Поэтому я опасаюсь, что если США выйдут из переговоров, то внезапно, в ближайшей перспективе, Европе будет чрезвычайно сложно сравниться с поставками оружия, которое поступает из Соединенных Штатов. Это будет означать, что с военной точки зрения силы Владимира Путина будут иметь более легкую задачу. Тогда я сказал бы им давить еще сильнее.

Возможно, вы правы, что дипломатически или политически Владимиру Путину будет не так легко вести переговоры с Европой. Но, откровенно говоря, он начал эту войну только для достижения военных целей. Пока они не достигнуты, я не вижу оснований для ведения переговоров. Поэтому, я думаю, Путин будет продолжать давление и вздохнет с облегчением, если США начнут выходить. Это будет ответом на молитвы Путина.

России надо несколько лет, чтобы подготовить новое большое наступление

Если Владимир Путин решит продолжить войну, но не сможет достичь всех военных целей в течение определенного времени, ведь кажется немного нереалистичным для России, например, перейти через реку Днепр, захватить Херсон, Запорожье? Владимир Путин считает, что эти города российские, но они украинские. Если он не сможет достичь своих целей в течение какого-то времени, будет ли он добиваться соглашения о прекращении огня?

Я считаю, учитывая историю, что российские войска не смогут пересечь реку Днепр в ближайшем будущем. Им потребуется отдых, чтобы восстановиться. Им надо будет заменить боевые машины, пополнить запасы снарядов и вылечить раненых. Им придется создавать новые линии снабжения, а это, вероятно, займет несколько лет.

Но Россия уже сделала это однажды. Она пережила очень сложные времена. Вероятно, Россия надеялась захватить всю Украину за несколько дней в феврале 2022 года, но вероятнее всего усвоила урок. Она вернется более сильной. Вся российская оборонно-промышленная база переведена на военные рельсы, и поэтому уже через несколько лет Россия будет готова к следующему большому наступлению.



России надо несколько лет, чтобы подготовить новое большое наступление / Getty Images

Россияне будут знать, как переправиться по реке Днепр, и если Украина не будет подготовлена, это ознаменует начало следующей фазы боевых действий. Россия в конце концов остановится, по крайней мере сейчас. Конечно, главный вопрос заключается в том, как Украина сможет получить гарантии безопасности, которые необходимы для того, чтобы не допустить следующего российского наступления.

Это то, что Украина не сможет сделать самостоятельно. Я подозреваю, что это в идеале должно обеспечить НАТО, но маловероятно, что Альянс станет ответом на этот вопрос.

Какие последствия для Путина будет иметь ликвидация генералов в России

Недавно в Подмосковье в результате взрыва автомобиля погиб российский генерал Ярослав Москалик, а в декабре 2024 года в результате взрыва бомбы погиб еще один российский генерал Игорь Кириллов. Какими вы видите последствия этих атак для командования Владимира Путина и его армии?

Это убийство стало большой новостью, но это не первый случай нападения на российских генералов. Хотя это привлекло внимание. Если посмотреть со стратегической точки зрения, у России много генералов, поэтому это никак не повлияет на ход войны. Думаю, это часть стратегии Украины продемонстрировать, что она может перенести войну на территорию России и что в Кремле не полностью контролируют ситуацию.

Россия пытается удержать войну в пределах Украины, чтобы москвичи и другие жители России могли продолжать жить своей повседневной жизнью. Нацеливаясь на российских генералов, закрывая российские аэропорты, атакуя поставки нефти, НПЗ и ключевые аэродромы, Украина очень эффективно демонстрирует российскому населению, что Путин не контролирует ситуацию и что Украина способна дать отпор.

Но я не придавал бы большого значения потере одного генерала. Это вызывает беспокойство для российских сил. Но, откровенно говоря, в автократическом режиме, как в России, у Путина есть много генералов, которых можно заменить. Он не остановится из-за того, что потеряет одного или двух из них.

О пропагандистском фильме Путина

К 25-летию правления Путина российские пропагандистские каналы выпустили большой документальный фильм о нем. Он показывал журналистам свою квартиру в Кремле. Интересно, что в его квартире не было ни одного окна. Вы смотрели этот фильм и какое ваше впечатление от такой демонстрации главных достижений Путина?

Я сознательно не смотрел его, потому что я не являюсь целевой аудиторией этого фильма. Целевой была внутренняя российская аудитория, и я думаю, что в нормальное время Путин никогда бы не снял документальный фильм такого формата.

Очевидно, если вспомнить Евгения Пригожина, который возглавлял марш на Москву, Путин будет волноваться, что повышение уровня смертности и то, что все больше солдат возвращаются домой с тяжелыми ранениями и рассказывают правду о том, что происходит на фронте, а не то что пишут, – это будет создавать другую атмосферу в России.

А также опасность в том, что Путин может поверить, что люди восстанут против него. Он пытается показать, что является лидером на долгую перспективу, который заботится о России и ее долгосрочных интересах. Все это – часть попытки заручиться поддержкой внутренней аудитории.

Этот фильм не имеет никакого отношения к тому, что происходит на самом деле, и все это сводится к тому, чтобы укрепить популярность Путина дома, чтобы он не испытал того же, что произошло со многими диктаторами до него. Он хочет избежать такого конца.

ВСУ впервые сбили два Су-30 с морского дрона

Украинская военная разведка впервые в истории современной войны сбила 2 российских истребителя Су-30 с помощью морских беспилотников. Как можно оценить этот способ уничтожения самолетов?

Это странно и вызывает больше вопросов, чем ответов. Думаю, это Magura-7 – украинский морской дрон. Он небольшой, очень быстрый, обычно начинен взрывчаткой, направляется к российским кораблям и взрывается при столкновении с ними. В этом случае на нем было установлено несколько ракет. Предполагалось, что это будут бывшие российские или украинские ракеты, но оказалось, что это были Sidewinder, предоставленные Западом.

Это ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением. В отличие от радарной ракеты, которая должна излучать сигнал, чтобы определить местонахождение вражеского самолета (поэтому он знает, что ракета приближается), ракета типа Sidewinder просто захватывает тепловую сигнатуру двигателя самолета. Самолет не знает о ракете, поэтому она эффективна.

Мы запускали ракеты Sidewinder один раз в 2 года, чтобы понимать, как она работает и насколько сложно ею прицеливаться. Нужно было устойчиво удерживать самолет и настроить устройство для сопровождения. Надо было прислушиваться к звуку, когда ракета захватывала цель, а потом нажимать на спусковой крючок.

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Когда я в последний раз видел эти морские дроны, они прыгали по воде, как сумасшедшие. Очень трудно обеспечить устойчивость для прицеливания этих ракет. Когда ракеты вылетают, самолет имеет скорость 400 миль в час, и ракеты сразу в полете. Если запускать их с морского дрона, как они набирают скорость для полета? Как они захватывают цель? Здесь много вопросов, но бесспорно это пример того, как 2 российских самолета Су-30, вероятно, были сбиты. Один из экипажей погиб, другой – выжил.

Это хороший пример того, как Украина использует асимметричные технологии, инновации, неожиданность, обман, чтобы создать определенные возможности для сбивания современных российских самолетов, и я считаю, что они делают это не впервые. Они сделали это и с вертолетом. Это, бесспорно, заставит Россию задуматься, куда идти и как гарантировать безопасность своих очень ценных истребителей.