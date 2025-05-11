Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

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Было ли прекращение огня

О том, что объявленное Путиным "перемирие" не состоялось, свидетельствуют данные по штурмовым действиям противника с 8 по 10 мая.

Отмечается, что в эти дни российские оккупанты провели 193, 196 и 161 штурм соответственно.

Для сравнения, за апрель среднесуточная активность составляла 155 атак в день, что выглядит не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления их военно-политического руководства,

– подчеркнули в DeepState.

По словам аналитиков, несмотря на это, американские партнеры продолжают верить словам и действиям россиян.

Нет смысла подробно расписывать, но почти на всех участках прекращения огня не было. Были единичные случаи и все,

– говорится в публикации.

Как изменилась динамика российских штурмов / Фото: DeepState

Напомним, несмотря на "перемирие", российские войска также продолжили обстрелы прифронтовых регионов Украины. Вследствие вражеских атак пострадали населенные пункты в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.