Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
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Чи було припинення вогню
Про те, що оголошене Путіним "перемир'я" не відбулося, свідчать дані щодо штурмових дій противника з 8 по 10 травня.
Зазначається, що в ці дні російські окупанти провели 193, 196 і 161 штурм відповідно.
Для порівняння, за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва,
– підкреслили в DeepState.
За словами аналітиків, попри це, американські партнери продовжують вірити словам та діям росіян.
Нема сенсу детально розписувати, але майже на всіх ділянках припинення вогню не було. Були одиничні випадки та все,
– йдеться в дописі.
Як змінилася динаміка російських штурмів / Фото: DeepState
Нагадаємо, попри "перемир'я", російські війська також продовжили обстріли прифронтових регіонів України. Внаслідок ворожих атак постраждали населені пункти на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Херсонщині.