Про те, як росіяни цинічно продовжують удари по Україні під час "перемир'я", читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни обстрілюють прифронтові регіони

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що від російських обстрілів постраждали два населені пункти. У селі Великі Проходи Дергачівської громади внаслідок атаки FPV-дронами поранень зазнали троє людей, у Куп'янську – двоє, також було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Харківському напрямку українські захисники 8 травня відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів.

У Дніпропетровській області 8 травня ворожі обстріли також не припинялись. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни продовжували бити по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії. Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно,

– написав Лисак.

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак

На Донеччині, за даними ОВА, внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Очільник адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що загалом протягом доби 8 травня росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Також з лінії фронту евакуювали 181 людину, зокрема 38 дітей.

У Херсонській області внаслідок російських ударів 8 травня одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.