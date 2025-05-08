Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Росіяни продовжують наступи на різних ділянках фронту
Протягом дії оголошеного Владіміром Путіним "перемир'я" обстрілів з боку Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області: Старикове, Мар’їне, Миропільське, Новодмитрівка, Петрушівка, Нова Слобода, Бруски, Бояро-Лежачі.
- На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора. Наразі триває ще одне боєзіткнення з ворогом.
- На Куп’янському напрямку росіяни за цей день здійснили три штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На цьому напрямку один бій ще триває.
- На Лиманському напрямку росіяни провели 17 атак поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Тривають ще два боєзіткнення.
Яка ситуація на Лиманському напрямку: карта
- На Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки ЗСУ зупинили два російські штурми.
- На Краматорському напрямку захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед біля Часового Яру та Курдюмівки.
- На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував неподалік Кримського та Торецька.
- На Покровському напрямку окупанти тиснули на позиції української армії 41 раз у районах Олександрополя, Єлизаветівки, Гродівки, Миролюбівки, Даченського, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки та Андріївки. Силам оборони вдалося відбити 32 атаки, 9 боєзіткнень досі тривають.
Бої на Покровському напрямку: показуємо на карті
- 8 травня на Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення наразі продовжуються.
- На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.
- На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.
- На Курському напрямку ЗСУ за сьогодні відбили 7 атак росіян. Від початку доби вороги завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБів, та здійснили 149 артилерійських обстрілів.
На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації за добу не було.
Нагадаємо, МЗС України передає країнам-партнерам інформацію щодо порушення росіянами оголошеного перемир'я. ЗСУ діють дзеркально на наступи противника, захищаючи українську землю.