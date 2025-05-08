Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра МЗС Андрія Сибіги в Х.

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Російські війська порушують оголошене перемир'я

За 12 годин перемир'я окупанти 734 разів порушили припинення вогню. Військові розповідають, що за цей час ворожа армія здійснила 63 штурмові операції, 23 з них тривають і зараз.

Українські журналісти, посилаючись на свої джерела в ЗСУ, розповідають, що захисники отримали розпорядження відкривати по ворогу вогонь у відповідь. Таке завдання від командування, ймовірно, вже мають бійці в Херсонській області та на Покровському напрямку.

Також не припинилися обстріли українських позицій. За останній час росіяни здійснили 586 обстрілів, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння, а 176 – з FPV-дронів.

Українська сторона реагує на порушення режиму тиші противником та розповідає про такі факти Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами.

Як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, якщо він навіть не дотримується власного слова,

– написав очільник українського міністерства закордонних справ.

Андрій Сибіга також додав, що Україна готова запровадити щонайменше 30 днів повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри. Такі кроки дозволили б провести мирні переговори та рухатися до справедливого та сталого миру. Але Росія на такі пропозиції не відповідає взаємно, тому зараз щоденна боротьба триває.