Сьогодні, 8 травня, Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про стан "перемир'я" на морі. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.



Читайте також Мало діяти від опівночі 8 травня: ЗСУ сказали, чи відчувається перемир'я на фронті

Яка ситуація з "перемир'ям" на морі

Плетенчук повідомив про відсутність ворожих бойових одиниць в акваторії Чорного й Азовського морів, однак ситуація перебуває під постійним моніторингом. Також він зазначив, що у ВМС ЗСУ продовжують контролювати надводну та повітряну обстановку.

Поки що приводів для хвилювання не спостерігається,

– додав Плетенчук.

Опівночі 8 травня почало діяти так зване "триденне травневе перемир'я". Його оголосив президент Росії Владімір Путін з нагоди 9 травня. Не дивлячись на "припинення вогню" окупанти вже неодноразово порушили його.

ЗСУ на деяких напрямках фронту вже отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.

Напередодні Дмитро Плетенчук повідомляв, що Сили оборони продовжують працювати в штатному режимі, не дивлячись на заяви окупантів.

