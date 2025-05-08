Сегодня, 8 мая, Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о состоянии "перемирия" на море. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.



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Какова ситуация с "перемирием" на море

Плетенчук сообщил об отсутствии вражеских боевых единиц в акватории Черного и Азовского морей, однако ситуация находится под постоянным мониторингом. Также он отметил, что в ВМС ВСУ продолжают контролировать надводную и воздушную обстановку.

Пока что поводов для волнения не наблюдается,

– добавил Плетенчук.

В полночь 8 мая начало действовать так называемое "трехдневное майское перемирие". Его объявил президент России Владимир Путин по случаю 9 мая. Несмотря на "прекращение огня" оккупанты уже неоднократно нарушили его.

ВСУ на некоторых направлениях фронта уже получили распоряжение открывать огонь в ответ.

Накануне Дмитрий Плетенчук сообщал, что Силы обороны продолжают работать в штатном режиме, несмотря на заявления оккупантов.

