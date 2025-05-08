Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов окреслив поточну ситуацію на фронті під час ефіру телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи відчувається перемир'я на фронті

На деяких напрямках боїв зранку не було. Та на низці інших тривають активні бої. Тож про перемир'я годі говорити.

Російські штурми від опівночі були на Лиманському, Вовчанському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському напрямках.

Перемир'я не помітно на фронті та не помітно в тилу,

– підсумував Трегубов.

Такої ж думки дотримується і речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він говорить, що Військово-морські сили не мають ілюзій щодо "перемир'я" і продовжують працювати в штатному режимі.

Щодо обстрілів тилу, то близько третьої ночі через авіаудар по Миколаївській громаді Сумщини загинула жінка. Також росіяни вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці. А на Херсонщині дрон ударив у машину жінок, які їхали садити картоплю. Вони саме сподівалися на "тишу" – як виявилося, марно.