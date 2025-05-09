О том, как россияне цинично продолжают удары по Украине во время "перемирия", читайте в материале 24 Канала.

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Россияне обстреливают прифронтовые регионы

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что от российских обстрелов пострадали два населенных пункта. В селе Большие Проходы Дергачевской громады в результате атаки FPV-дронами ранения получили три человека, в Купянске – еще двое, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На Харьковском направлении украинские защитники 8 мая отбили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов.

В Днепропетровской области 8 мая вражеские обстрелы также не прекращались. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне продолжали бить по Никопольщине – райцентру, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой громадах.

Они страдали от атак БпЛА и артиллерии. Пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно,

– написал Лысак.

Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины / Фото: Сергей Лысак

В Донецкой области, по данным ОВА, в результате вражеских атак пострадали три человека. Глава администрации Вадим Филашкин сообщил, что всего в течение суток 8 мая россияне шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Также с линии фронта эвакуировали 181 человека, в том числе 38 детей.

В Херсонской области в результате российских ударов 8 мая один человек погиб, еще один – получил ранения. Глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 3 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.