Пресофіцер 24-ї ОМБр Іван Петричак в ефірі 24 Каналу розповів, що попереднє "перемир'я" від Владіміра Путіна теж супроводжувалося боями – були штурми, працювала артилерія, але тоді було значно спокійніше, ніж зараз. Цього разу "перемир'я" нічим не відрізнялося від звичайного дня на фронті.

Дивіться також Закликаю бути дорослими, – командир "Ахіллес" розібрав великоднє та парадне "перемир'я" Путіна

Він додав, що були серйозні бої, працювала артилерія та FPV-дрони – повномасштабні бойові дії тривали на всій лінії.



Можливо, трохи тихіше було в деяких прифронтових селах і містечках, а загалом ворог не зупинявся – намагався прорватися вперед, але зазнавав втрат. Ми стримували його. Якщо ворог іде – ми його зупиняємо. І жодне "перемир'я" на це не впливає,

– сказав Петричак.



Він зауважив, що перед оголошеним перемир'ям зазвичай посилюються обстріли – ворог створює різкий контраст, щоб потім здалося, що стало спокійніше. Але невдовзі ситуація знову загострюється.



Росіяни знищують прифронтові території.

Торецьк і Часів Яр – майже стерті з лиця землі. Противник скидає авіабомби, запускає дрони з оптоволоконним керуванням, щоб проникати глибше на територію України.

Часів Яр зруйнований повністю. З дрона видно, що там не залишилося жодного цілого будинку – усе знищено до фундаменту,

– зазначив Петричак.

Навіть у таких умовах 24-та механізована бригада вже майже рік тримає оборону під постійним тиском ворога. Попри все, бригада не лише тримається – вона розвивається. Збільшується кількість екіпажів дронів, з'являються наземні роботизовані машини. Це дає змогу завдавати серйозних втрат противнику.



"Ворог теж шукає способи діяти ефективніше. Не лише ми намагаємося бути непомітними й уникати втрат – він також це робить. І недооцінювати його не варто: він вміє рахувати. Вартість мотоцикла – копійки порівняно з танком чи БМП, які горять постійно. Тому росіяни часто висилають штурмові групи на мотоциклах і квадроциклах. Так вони швидше і маневровіше підходять до лінії зіткнення", – сказав Петричак.

Такі атаки трапляються регулярно, хоч і не щодня. Здебільшого росіяни йдуть пішки. Узимку чи восени, коли були тумани, дощі або сніг, і дрони не могли їх бачити здалеку, вони часто використовували бронетехніку.



Пам’ятаємо, як понад 20 одиниць техніки намагалися прорватися – і були знищені. Зараз таких штурмів менше. Ворог зрозумів, що техніка не витримує – її треба постійно поновлювати. Тому зараз більше атакують пішки. Наприклад, із району Бахмута переходять каналами і пробують знову наступати,

– пояснив Петричак.

Втрати в росіян величезні, і вони це відчувають. Тому техніки меншає, і її використовують обережніше.