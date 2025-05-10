Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що не варто вірити в казочки про усі ці "перемир'я", які проголошує Росія. Путін не зацікавлений в припиненні вогню.

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Що відбувалося під час "перемир'я"

Як наголосив Федоренко, Путін односторонньо запровадив перемир'я на Великдень і наказав своїм військам зупинити бойові дії. Натомість вони почали накопичувати боєприпаси на передній лінії, переміщувати легкоброньовану техніку та скорочувати сіру зону. А на деяких напрямках бойові дії стали інтенсивнішими.

Щоправда, ворог дійсно не використовував авіацію під час Великодня. Однак вони накопичили КАБи і потім запустили їх втричі більше, ніж зазвичай.

Противник накопичував і потім все випустив. На Куп'янщині, де ми боронимо нашу державу, зазвичай прилітає 10-15 КАБів за добу. Після завершення так званого перемир'я прилетіло понад 35 КАБів за короткий період. Ворог викинув усе, що накопичив. Ніякого перемир'я не було,

– розповів Федоренко.

Також Путіну було принципово важливо гарантувати безпеку параду до 9 травня. Якщо минулого року Сили оборони України ще не мали можливості масовано бити далеко вглиб території Росії, то зараз така можливість є. Диктатор злякався, що парад можуть зірвати. Тому й почав розповідати про припинення вогню.

Закликаю бути дорослими людьми. До прикладу, у будь-яких видах спорту є рефері, який стежить, чи бійці дотримуються правил. Доки не буде алгоритму контролю припинення вогню Росія завжди говоритиме, що Україна в односторонньому порядку порушила перемир'я. Тому зараз, на жаль, немає передумов, що війна скоро закінчиться чи режим всебічного припинення вогню,

– зауважив Федоренко.

Підтримайте збір для полку "Ахіллес"

Зараз триває збір для 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Військові збирають кошти на нічні бомбери на кшталт "Баби-Яги" та на FPV-бомбери. Останні – це безпілотник, який дещо більший за FPV-дрон. Його можна багаторазово використовувати.

Ти його спорядив корисним навантаженням. Дистанційна міна чи бомбочка, чи логістичний вантаж. Він виконав завдання та повернувся назад. Цих дронів держава нам зараз не закуповує. Він перебуває на стадії розробки. Ми вибираємо того виробника, який покаже найкращі результати на лінії бойових зіткнень. Однак важливо, що майже 75% БпЛА, якщо говорити про FPV-камікадзе, нічні бомбери, ми отримуємо завдяки державним програмам. І це надихає,

– зазначив Федоренко.

Також окупанти налаштовують системи протидії нічним бомберам на кшталт "Баби-Яги". Втрати цієї техніки зросли, але вони досі залишаються надзвичайно ефективними. Ці безпілотники дають можливість оперативно доставляти вантажі, мінувати шляхи, знищувати ворога тощо.

Просунувся ворог на якійсь ділянці. Ми оперативно замінували. Натиснули на нього на фронті. Він вимушений відійти і находить на дистанційне мінування, яке вдалося встановити,

– пояснив військовий.

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