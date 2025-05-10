Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, заметив, что не стоит верить в сказки обо всех этих "перемириях", которые провозглашает Россия. Путин не заинтересован в прекращении огня.

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Что происходило во время "перемирия"

Как отметил Федоренко, Путин односторонне ввел перемирие на Пасху и приказал своим войскам остановить боевые действия. Вместо этого они начали накапливать боеприпасы на передней линии, перемещать легкобронированную технику и сокращать серую зону. А на некоторых направлениях боевые действия стали более интенсивными.

Правда, враг действительно не использовал авиацию во время Пасхи. Однако они накопили КАБы и потом запустили их втрое больше, чем обычно.

Противник накапливал и потом все выпустил. На Купянщине, где мы защищаем наше государство, обычно прилетает 10-15 КАБов в сутки. После завершения так называемого перемирия прилетело более 35 КАБов за короткий период. Враг выбросил все, что накопил. Никакого перемирия не было,

– рассказал Федоренко.

Также Путину было принципиально важно гарантировать безопасность парада к 9 мая. Если в прошлом году Силы обороны Украины еще не имели возможности массированно бить далеко вглубь территории России, то сейчас такая возможность есть. Диктатор испугался, что парад могут сорвать. Поэтому и начал рассказывать о прекращении огня.

Призываю быть взрослыми людьми. К примеру, в любых видах спорта есть рефери, который следит, или бойцы придерживаются правил. Пока не будет алгоритма контроля прекращения огня Россия всегда будет говорить, что Украина в одностороннем порядке нарушила перемирие. Поэтому сейчас, к сожалению, нет предпосылок, что война скоро закончится или режим всестороннего прекращения огня,

– отметил Федоренко.

Поддержите сбор для полка "Ахиллес"

Сейчас продолжается сбор для 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Военные собирают средства на ночные бомберы вроде "Бабы-Яги" и на FPV-бомберы. Последние – это беспилотник, который несколько больше FPV-дрон. Его можно многократно использовать.

Ты его снарядил полезной нагрузкой. Дистанционная мина или бомбочка, или логистический груз. Он выполнил задание и вернулся обратно. Этих дронов государство нам сейчас не закупает. Он находится на стадии разработки. Мы выбираем того производителя, который покажет лучшие результаты на линии боевых столкновений. Однако важно, что почти 75% БпЛА, если говорить о FPV-камикадзе, ночных бомберах, мы получаем благодаря государственным программам. И это вдохновляет,

– отметил Федоренко.

Также оккупанты настраивают системы противодействия ночным бомберам вроде "Бабы-Яги". Потери этой техники выросли, но они до сих пор остаются чрезвычайно эффективными. Эти беспилотники дают возможность оперативно доставлять грузы, минировать пути, уничтожать врага и тому подобное.

Продвинулся враг на каком-то участке. Мы оперативно заминировали. Нажали на него на фронте. Он вынужден отойти и находит на дистанционное минирование, которое удалось установить,

– объяснил военный.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке на "монобанку" или же по QR-коду, который опубликован ниже.