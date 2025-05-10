Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Bloomberg.

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Как изменилась позиция Белого дома в отношении Путина

Источники издания отмечают, что европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа о согласовании соглашения о 30-дневном прекращении огня в Украине. По их данным, оно предусматривает введение санкций против России, если Путин не пойдет на уступки.

США подготовили ряд вариантов усиления экономического давления на Кремль, но окончательных решений Трамп еще не принял.

Позиция Белого дома стала жестче – Путина теперь считают препятствием для достижения мира,

– сообщили источники издания.

Об этом свидетельствует, в частности, заявление вице-президента США о том, что "Россия просит слишком много".

Трамп обещал закончить войну России против Украины за первые 100 дней президентства, но этот срок истек 29 апреля. Хотя спецпосланник президента США Стив Уиткофф регулярно ездит в Россию, Путин до сих пор не согласился на сделку.

Экс-советник президента США Курт Волкер считает, что Трамп занимает более жесткую позицию в отношении России. По его словам, после того, как Украина и США сблизились, разоблачилось то, что Путин просто не желает заканчивать войну.