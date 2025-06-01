В Госдепе США отрицают, что Трамп уже трижды обещал решительные действия в отношении России "через две недели"

В Госдепартаменте США отреагировали на заявления, что Дональд Трамп уже трижды обещал решительные шаги в отношении России "через две недели". Там уверяют: этот срок якобы не меняется, поэтому обещание еще в силе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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Когда Трамп примет решение по России

У Тэмми Брюс спросили, когда на самом деле наступит уже впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется".

На это пресс-секретарь Госдепа США заявила, что "срок не движется".

Мы имеем недавнее заявление как президента, так и госсекретаря (Марко Рубио, – 24 Канал), которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить,

– объяснила Брюс.

По ее словам, Дональд Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но в то же время настроен решительно. В качестве доказательства пресс-секретарь Госдепа вспомнила его недавние "очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным и то, что он изменился".

Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует. Есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, или они (Украина и Россия, – 24 Канал) серьезно относятся к этому, и они (Трамп и Рубио, – 24 Канал) будут принимать решения отталкиваясь от этого,

– подытожила Тэмми Брюс.

Она также добавила, что требования США обеим сторонам известны.

Напомним, недавно Конгресс США подготовил новый законопроект, где предусмотрены жесткие санкции против России. Однако сам Дональд Трамп заявил, что пока не решил, поддерживать ли такое решение.