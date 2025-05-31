Однако таким же, по мнению американского лидера, является и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.

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Что сказал Трамп о Путине и Зеленском

Один из журналистов во время общения с Трампом в Белом доме заметил, что команда президента США "имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным". На что Трамп ответил: "А еще с очень упрямым Зеленским".

Однако, после этого он заявил, что удивлен действиями России в отношении Украины, а именно массированными ударами, которые Москва нанесла по украинским городам и селам в минувшие выходные в тот момент, как продолжается переговорный процесс между российской и украинской сторонами.

Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом вдруг начался ракетный обстрел. Я очень разочарован этим,

– заявил Трамп.

В то же время, когда его спросили, "хороший парень Путин или плохой", американский лидер ушел от ответа.

Однако стоит отметить, что ранее Трамп отреагировал на обстрелы Украины и назвал Путина "сумасшедшим". Он также добавил, что имел хорошие отношения с главой Кремля, но сейчас с ним "что-то случилось".