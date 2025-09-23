Укр Рус
Трамп оценил, скоро ли завершится война в Украине
23 сентября, 21:15
Трамп оценил, скоро ли завершится война в Украине

Маргарита Волошина

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, заявил, что война в Украине завершится "еще не скоро".

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов относительно войны в Украине, вечером во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке, передает 24 Канал.

Как Трамп оценивает ситуацию?

Президент США встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Во время этого американский лидер скептически оценил возможность окончания войны в Украине в ближайшее время.

Он отметил, что сейчас самым большим прогрессом остается то, что экономика России находится в ужасном состоянии. В то же время, по мнению Трампа, Украине очень хорошо удается противостоять "огромной армии" России.

Эта война должна была закончиться за 3-4 дня, люди говорили, все будет быстро, и надо отдать должное украинцам и всем причастным – она до сих пор продолжается, и для России это нехорошо. Россия предстает не в очень привлекательном свете после трех с половиной лет очень тяжелых боев. И похоже, что она не закончится еще долго, 
– заявил Дональд Трамп.

Какие еще заявления Трампа прозвучали?

  • Журналисты спросили у президента США, готов ли он предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Дональд Трамп ответил, что "пока рано отвечать, но мы будем обсуждать это".

  • Также американский лидер, отвечая на вопрос, должны ли страны-члены НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса, сказал, что, по его мнению, это стоит делать.

  • Отметим, что во время выступления на Генассамблее ООН, за несколько часов до пресс-конференции, он признал, что считал будто сможет быстро закончить войну из-за хороших отношений с Путиным, но этого не произошло.