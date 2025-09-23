Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, заявил, что война в Украине завершится "еще не скоро".

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов относительно войны в Украине, вечером во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке, передает 24 Канал.

Как Трамп оценивает ситуацию?

Президент США встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Во время этого американский лидер скептически оценил возможность окончания войны в Украине в ближайшее время.

Он отметил, что сейчас самым большим прогрессом остается то, что экономика России находится в ужасном состоянии. В то же время, по мнению Трампа, Украине очень хорошо удается противостоять "огромной армии" России.

Эта война должна была закончиться за 3-4 дня, люди говорили, все будет быстро, и надо отдать должное украинцам и всем причастным – она до сих пор продолжается, и для России это нехорошо. Россия предстает не в очень привлекательном свете после трех с половиной лет очень тяжелых боев. И похоже, что она не закончится еще долго,

– заявил Дональд Трамп.

Какие еще заявления Трампа прозвучали?