Россия может готовить ловушку: политолог назвал 2 важных признака приближения мира

"Мирный план" не будет иметь никакого результата. Очевидно, что Дональд Трамп верит, что Владимир Путин готов завершать войну. Однако Россия не имеет таких намерений и готова воевать дальше.

Сейчас мы далеко от завершения войны в Украине. Политолог Олег Саакян назвал 24 Каналу два фактора, почему сейчас враг не завершит войну.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Уиткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Какие 2 момента важны?

Олег Саакян отметил, что переговоры для России сейчас играют лишь роль затягивания времени, попытки улучшить свои военно-стратегические позиции и ухудшить положение Украины. Враг хочет, что наше государство ссорилась с США, не получило никаких гарантий безопасности.

Есть только 2 пункта, которые реально свидетельствуют о том, приближается ли завершение войны в Украине. Первый – предоставляют ли нам реальные гарантии безопасности. Если они только показательные, то в таком случае не говорится об окончании боевых действий.

Это просто будет означать, что через минуту после подписания любых договоренностей Россия будет в значительно лучшем положении, чем была за минуту до подписания этих соглашений для возобновления боевых действий. Они могут сделать это хоть в течение 24 часов, хоть в течение нескольких месяцев,

– подчеркнул политолог.

Второй момент – это прекращение огня и дипломатия. Когда сначала страна-агрессор предлагает договариваться, а только тогда прекращать огонь, то это будет рычагом давления на Украину без остановки боевых действий. Россияне готовы пользоваться дипломатией как инструментом для того, чтобы не усиливалось санкционное давление, чтобы не давали больше оружия Украине и так далее.

Если как сейчас, "сначала договоримся, а потом прекратим огонь", то это ловушка для Украины, что бы ни обещала Россия. Это будет означать, что нас будет ждать еще более кровавый виток войны через какой-то месяц после этого,

– объяснил Саакян.

По его словам, если сначала постоянное прекращение огня, а потом – дипломатия, то это не сценарий того, что кто-то побеждает. Это будет означать, что ни одна из сторон пока не может военным путем достичь своих целей. Тогда это замораживание.

Сейчас по обоим показателям мы имеем минус. И реальные гарантии безопасности США не готовы нам давать, и Россия не готова прекращать боевые действия, а наоборот – рассчитывает, что они дипломатическим процессом смогут усилиться и ослабить Украину. Поэтому сейчас мы не приближаемся к миру,

– считает он.

Мирный план: последние новости