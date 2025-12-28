Когда Трамп начнет переговоры с Зеленским: Белый дом перенес встречу

Президенты США и Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Переговоры начнутся на несколько часов раньше, чем было заявлено накануне.

Об этом свидетельствует обновленное расписание президента США на 28 декабря, которое среди СМИ распространил Белый дом. Когда же именно встретятся Зеленский и Трамп – расскажет 24 Канал со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Кстати Трамп имеет большие ожидания от визита Зеленского, – The New York Post

Когда начнется встреча Зеленского и Трампа во Флориде?

Согласно расписанию, на 11:15 утра по североамериканскому восточному времени или в 18:00 по Киеву запланирована аккредитация пула президента США и лояльных к нему СМИ.

Сама же встреча Трампа и Зеленского должна стартовать в 1 дня по местному времени или в 20 часов по Киеву.

Заметим, что ранее переговоры украинского и американского президента были запланированы на 23:00 по Киеву. Причину изменения времени встречи в Белом доме не назвали.

Встреча лидеров состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида. Зеленский вместе с украинской делегацией уже прибыли в США.