Из-за визита семьи Джей Ди Венса в Риме закрыли Колизей: туристы вышли на протест

Колизей в Риме закрыли для посетителей, чтобы на Пасху Джей Ди Вэнс с семьей могли посетить памятник. В связи с этим под сооружением собрались протестующие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IL Tempo.

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Несмотря на то, что закрытие Колизея для туристов из-за визита семьи Джей Ди Венса было запланированным, а владельцы билетов были проинформированы, протест все равно состоялся.

В соответствии с распоряжениями Полицейского управления, Парк заранее сообщил о досрочном закрытии через свои официальные каналы, отметив, что последний вход в субботу, 19 апреля, запланирован на 17:00,

– говорится в заявлении Археологического парка Колизея.

Туристы собрались у закрытых ворот и выкрикивали: "Стыд вам! Впустите нас!"

В конце концов сам Джей Ди Вэнс не появился из-за других обязательств. Визит в Колизей состоялся только при участии его жены Уши и троих детей.

Заметим, премьер-министр Италии Джорджия Мелони 17 апреля посетила Вашингтон, где провела переговоры с американцами. После переговоров Джей Ди Вэнс пошутил, что она могла бы назвать его идиотом на самом красивом языке – имея в виду итальянский, – и он бы совсем не обиделся.