Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IL Tempo.

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Попри те, що закриття Колізею для туристів через візит сім'ї Джей Ді Венса було запланованим, а власників квитків були поінформовані, протест все одно відбувся.

Відповідно до розпоряджень Поліцейського управління, Парк заздалегідь повідомив про дострокове закриття через свої офіційні канали, зазначивши, що останній вхід у суботу, 19 квітня, заплановано на 17:00,

– йдеться в заяві Археологічного парку Колізею.

Туристи зібралися біля закритих воріт та вигукували: "Сором вам! Впустіть нас!"

Зрештою сам Джей Ді Венс не з’явився через інші зобов’язання. Візит до Колізею відбувся лише за участю його дружини Уші та трьох дітей.

Зауважимо, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні 17 квітня відвідала Вашингтон, де провела переговори з американцями. Після перемовин Джей Ді Венс пожартував, що вона могла б назвати його бовдуром найкрасивішою мовою – маючи на увазі італійську, – і він би зовсім не образився.