Эрдоган говорит о приближении Ближнего Востока к "точке невозврата"

Ближний Восток быстро приближается к "точке невозврата" из-за резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном в регионе.

Соответствующее заявление в пятницу, 20 июня, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне размышлений США по привлечению к противостоянию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство AFP.

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Что об этом известно

Турецкий президент предупредил, что последствия потенциального расширения конфликта между Ираном и Израилем могут повлиять на регион, Европу и Азию "на многие годы".

К сожалению, геноцид в Газе и конфликт с Ираном быстро приближаются к точке невозврата. Это безумие должно закончиться как можно скорее,

– заявил он.

По его мнению, действия Израиля в Газе являются "геноцидом". После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, он неоднократно обвинял Израиль в "массовых убийствах", акцентируя на высоком количестве жертв среди мирного населения, разрушениях и препятствовании гуманитарной помощи.

К слову, корреспондент Fox News Джеки Генрих, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщала, что США не исключают возможности применения тактического ядерного оружия для атаки по ядерному объекту в Иране. Ранее СМИ предполагали, что под ударом может оказаться объект в Фордо.