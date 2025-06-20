Відповідну заяву у п'ятницю, 20 червня, зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі розмірковувань США щодо залучення до протистояння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство AFP.

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Що про це відомо

Турецький президент попередив, що наслідки потенційного розширення конфлікту між Іраном та Ізраїлем можуть вплинути на регіон, Європу та Азію "на багато років".

На жаль, геноцид у Газі та конфлікт з Іраном швидко наближаються до точки неповернення. Це божевілля має закінчитися якомога швидше,

– заявив він.

На його думку, дії Ізраїлю в Газі є "геноцидом". Після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, він неодноразово звинувачував Ізраїль у "масових убивствах", акцентуючи на високій кількості жертв серед мирного населення, руйнуваннях та перешкоджанню гуманітарній допомозі.

До слова, кореспондентка Fox News Джекі Генріх, посилаючись на джерело у Білому домі, повідомляла, що США не виключають можливості застосування тактичної ядерної зброї для атаки по ядерному обʼєкту в Ірані. Раніше ЗМІ припускали, що під ударом може опинитися об'єкт у Фордо.