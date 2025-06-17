Трамп анонсировал "решающие 48 часов" для Израиля и Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что стремится к "реальному завершению" конфликта между Израилем и Ираном, утверждая, что такой результат будет лучше прекращения огня.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 17 июня. В то же время президент США отметил, что его терпение к переговорам исчерпывается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN к переговорам исчерпывается.

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Какое заявление сделал Трамп

По его мнению, "настоящее завершение" конфликта между Израилем и Ираном является лучшим вариантом, чем прекращение огня. Журналисты уточнили у американского президента, что он имеет в виду под "лучшим вариантом".

Завершение, настоящее завершение, а не прекращение огня. Завершение. Или полный отказ. Это тоже нормально,

– пояснил он.

Комментируя возможное привлечение США для уничтожения ядерной программы Ирана, Дональд Трамп заявил, что надеется на ее ликвидацию задолго до потенциального американского вмешательства в этот вопрос.

В то же время президент США объяснил свой призыв к немедленной эвакуации Тегерана, отметив, что конкретной угрозы не было, но учитывая ситуацию людям безопаснее покинуть иранскую столицу.

Также он заявил, что ожидает, что в течение следующих 48 часов станет понятнее, собирается ли Израиль замедлить или ускорить атаки на Иран, поскольку, по его словам, "пока никто не замедлился".

К слову, по данным The Jerusalem Post, Иран решительно настроен на создание ядерного оружия. Впрочем, ожидается, что Дональд Трамп предоставит Тегерану последнюю возможность, чтобы отказаться от этого замысла.