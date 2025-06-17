Відповідну заяву він зробив у вівторок, 17 червня. Водночас президент США зазначив, що його терпіння до переговорів вичерпується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN до переговорів вичерпується.

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Яку заяву зробив Трамп

На його думку, "справжнє завершення" конфлікту між Ізраїлем та Іраном є кращим варіантом, ніж припинення вогню. Журналісти уточнили в американського президента, що він має на увазі під "кращим варіантом".

Завершення, справжнє завершення, а не припинення вогню. Завершення. Або повна відмова. Це теж нормально,

– пояснив він.

Коментуючи можливе залучення США для знищення ядерної програми Ірану, Дональд Трамп заявив, що сподівається на її ліквідацію задовго до потенційного американського втручання у це питання.

Водночас президент США пояснив свій заклик до негайної евакуації Тегерана, зазначивши, що конкретної загрози не було, але з огляду на ситуацію людям безпечніше покинути іранську столицю.

Також він заявив, що очікує, що протягом наступних 48 годин стане зрозуміліше, чи збирається Ізраїль уповільнити або прискорити атаки на Іран, оскільки, за його словами, "поки ніхто не сповільнився".

До слова, за даними The Jerusalem Post, Іран рішуче налаштований на створення ядерної зброї. Утім, очікується, що Дональд Трамп надасть Тегерану останню можливість, аби відмовитися від цього задуму.