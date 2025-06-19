ЦАХАЛ уничтожил 70 ЗРК Ирана и нанес удары по ракетному производству, – СМИ
- Израиль совершил серию авиаударов по иранским военным объектам, уничтожив более 70 иранских ЗРК и атаковав производства ракет.
- Операция Rising Lion имеет целью демонтаж военно-промышленной инфраструктуры Ирана, что может повлиять на поставки иранских дронов и ракет в Россию.
Израильские действия могут ограничить поставки вооружения России, влияя на ход конфликта в Украине.
Израиль нанес серию авиаударов по ключевым военным объектам Ирана. Операция получила название Rising Lion и является демонстрацией полного господства Израиля в воздухе над Ираном.
Системное подавление противовоздушной обороны позволило Израилю перейти к новой фазе ударов – уже не по ядерным объектам, а по всему военно-промышленному комплексу. Это может иметь последствия и для Украины, ведь Иран активно поставляет для России ракеты и дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Израиль уничтожил большинство иранской ПВО
ЦАХАЛ сообщил, что в течение нескольких последних дней было совершено пять волн атак на систему противовоздушной обороны Ирана. Речь идет о не менее 70 уничтоженных батарей ЗРК, что, по оценкам аналитиков, может означать или большинство, или почти всю систему ПВО Ирана. На обнародованных кадрах видно, как израильские дроны уничтожают установки типа Ra'ad – это иранская копия ЗРК "Бук".
Удар по производству ракет и центрифуг в Тегеране
В ночь на 18 июня, в рамках операции Rising Lion, Израиль нанес удары по:
- объектам по сборке центрифуг для обогащения урана в Тегеране;
- производству компонентов для баллистических ракет "земля-земля";
- цехам, изготовлявшим зенитные ракеты.
ЦАХАЛ атаковал иранскую фабрику по производству центрифуг и оружия: смотрите видео
Это означает переход к новой фазе израильских действий – демонтаж военно-промышленной инфраструктуры Ирана, что выходит далеко за пределы только ядерной программы.
Израиль имеет полное превосходство в воздухе
Военно-воздушные силы ЦАХАЛ получили полную свободу действий в небе Ирана. Разведывательные дроны осуществляют целеуказание круглосуточно, а удары наносятся с авиации, базирующейся за пределами Ирана – на расстоянии до 1500 километров. Такие действия сравнивают с операциями Азербайджана во время войны за Карабах, правда, в значительно более масштабном и технологически сложном формате.
Учитывая заявленную цель – постепенный демонтаж ВПК Ирана, следующими целями могут стать заводы по производству ударных БПЛА. Иранские дроны уже неоднократно использовались в войне против Израиля и передавались России для атак на Украину. Кроме того, есть признаки того, что к операциям вскоре могут присоединиться США. По данным аналитиков, американские ВВС уже готовят применение сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP для ударов по заглубленным объектам в Тегеране.
Что это означает для Украины
Иран является ключевым союзником России в части поставок беспилотников, боеприпасов и технологий Авиационная кампания Израиля против производственных мощностей Тегерана может ограничить поставки вооружения в Россию. В частности, ударить по дроновому и ракетному производству – означает ослабить одну из основ российских атак на украинские города.
Напомним, 19 июня Иран запустил ракеты по Израилю, пострадали центральные и южные регионы, в частности больница Сорока в Беэр-Шеве. В результате атаки ранены несколько десятков человек, в том числе 16 в Холоне, из которых трое в тяжелом состоянии. Ракеты попали в четыре города: Беэр-Шева, Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон, нанеся значительные разрушения.