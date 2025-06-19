Как Иран потерял ключевых командиров: Le Monde назвал причины
- Целенаправленные устранения ключевых военных фигур в Иране указывают на проблемы в системе безопасности страны из-за проникновения израильских спецслужб.
- Судьба некоторых командиров Корпуса стражей исламской революции остается неизвестной, а Израиль заявил о ликвидации по меньшей мере 20 старших офицеров.
- Отсутствие публичных заявлений и появлений командиров, а также вакантные должности в командном составе КСИР свидетельствуют о кадровом кризисе.
- Иран признает примерно половину потерь и до сих пор не организовал ни одной публичной церемонии захоронения погибших командиров.
Целенаправленные устранения ключевых военных фигур в Иране указывают на серьезные проблемы в системе безопасности страны. Серия ударов Израиля указывает на значительный уровень проникновения израильских спецслужб в структуры обороны Исламской Республики.
Судьба некоторых высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции остается неясной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
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Как Израиль уничтожил ключевых командиров Ирана
Прошла почти неделя с начала атак Израиля по Ирану, а судьба ряда командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до сих пор неизвестна. Среди них – глава спецподразделения "Аль-Кудс" Эсмаил Гаани, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири и глава ополчения "Басидж" Голамреза Солеймани. Их длительное отсутствие в публичном пространстве вызывает подозрения относительно возможного ранения или гибели.
С начала боевых действий они не делали никаких публичных заявлений и не появлялись на публике, хотя обычно были одними из самых активных голосов режима. Более того, некоторые должности в командном составе КСИР остаются вакантными, что может свидетельствовать о кадровом кризисе, вызванном потерями.
Израильская сторона сообщила о по меньшей мере 20 ликвидированных старших офицеров. Иран, в свою очередь, признает примерно половину этих потерь, воздерживаясь от огласки деталей. Там также до сих пор не организовали ни одной публичной церемонии захоронения погибших командиров.