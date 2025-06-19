Как Иран потерял ключевых командиров: Le Monde назвал причины

Целенаправленные устранения ключевых военных фигур в Иране указывают на серьезные проблемы в системе безопасности страны. Серия ударов Израиля указывает на значительный уровень проникновения израильских спецслужб в структуры обороны Исламской Республики.

Судьба некоторых высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции остается неясной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Смотрите также США могут ударить по Ирану уже на выходных, – Bloomberg

Как Израиль уничтожил ключевых командиров Ирана

Прошла почти неделя с начала атак Израиля по Ирану, а судьба ряда командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до сих пор неизвестна. Среди них – глава спецподразделения "Аль-Кудс" Эсмаил Гаани, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири и глава ополчения "Басидж" Голамреза Солеймани. Их длительное отсутствие в публичном пространстве вызывает подозрения относительно возможного ранения или гибели.

С начала боевых действий они не делали никаких публичных заявлений и не появлялись на публике, хотя обычно были одними из самых активных голосов режима. Более того, некоторые должности в командном составе КСИР остаются вакантными, что может свидетельствовать о кадровом кризисе, вызванном потерями.

Израильская сторона сообщила о по меньшей мере 20 ликвидированных старших офицеров. Иран, в свою очередь, признает примерно половину этих потерь, воздерживаясь от огласки деталей. Там также до сих пор не организовали ни одной публичной церемонии захоронения погибших командиров.