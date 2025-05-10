Рубио предложил помощь США в переговорах Индии с Пакистаном

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с главнокомандующим армии Пакистана Асимом Муниром. Он призвал Индию и Пакистан искать пути к деэскалации и предложил помощь США в создании диалога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о разговоре Рубио и Мунира

Госсекретарь США провел переговоры с главнокомандующим армии Пакистана – он призвал обе стороны конфликта к деэскалации.

Рубио также предложил помощь США в начале конструктивного диалога, во избежание будущих конфликтов,

– сообщили в издании.

Напомним, что напряжение между двумя странами растет. Ночью 10 мая Индия атаковала несколько баз военно-воздушных сил Пакистана – в ответ вторые объявили начало военной операции.

Фактически конфликт между странами начался в 1947 году – со времени их образования. Причиной стала спорная провинция Кашмир. Официально она не зафиксирована соглашением о границах, поэтому он не входит ни в состав Индии, ни в состав Пакистана.

Сейчас ситуация обострилась из-за того, что 22 апреля боевики в Кашмире открыли огонь по туристам. Убили 24 туристов из Индии и гражданина Непала. Индийские власти обвинили Пакистан в содействии террористической деятельности.