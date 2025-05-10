Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно о новой атаке Индии на Пакистан

Армия Пакистан сообщила, что Индия запустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мурид и Шоркот.

В сети появилось видео пожара с базы военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде. Служба безопасности Пакистана утверждает, что взрыв связан с перехватом и подрывом индийского БпЛА.

Индия ударила по авиабазе Нур-Хан: смотрите видео

Над столицей Пакистана Исламабадом фиксируют работу противовоздушной обороны. Войска страны перехватывают индийские крылатые ракеты, нацеленные на базу ВВС Рафики возле Шоркот, Джанг.

В сети отмечают, что возле города Равалпинди – в Чаклале, размещен генеральный штаб армии Пакистана.

Атака на Пакистан сегодня: смотрите видео

На фоне нынешней атаки Пакистан полностью закрывает свое воздушное пространство почти на сутки – до 12:00 по тихоокеанскому стандартному времени (22:00 по Киеву).

Пакистанское правительство заявило, что их народ не позволит Индии "запугать себя ложью и агрессией". Там пригрозили Нью-Дели ответом.

Напомним, причиной конфликта между Индией и Пакистаном стал теракт в Пахалгаме, где группа боевиков убила 25 человек – гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии.